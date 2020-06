Desiree Manders, bekend als leadzangeres van de danceformatie 2 Brothers on the 4th Floor, heeft te horen gekregen dat de tumor in haar borst "zo goed als weg is". In RTL Boulevard vertelt de artieste dat de chemotherapie is aangeslagen.

"Ik ben enorm opgelucht", vertelt Manders. "De tumor is zo goed als weg. Ik voel me zwaar, maar de afgelopen vijf maanden zijn niet voor niets geweest."

De vijftigjarige zangeres krijgt volgende week haar laatste chemotherapie en zal dan een maand rust nemen om aan haar herstel te werken. "Daarna volgt nog een operatie, maar het is mijn streven om er voor 1 september weer te zijn", lacht Manders. "Ik ben heel blij."

Manders kreeg voor Kerst vorig jaar te horen dat er een tumor van 5,5 centimeter bij haar is gevonden. De kanker is niet uitgezaaid, benadrukte ze eerder.

De zangeres wilde de diagnose al eerder delen, maar ze "was bang en had zelf veel te verwerken". "Ik was bang dat mijn optredens gecanceld zouden worden als men er eenmaal achter kwam. Terwijl juist de muziek en het zingen mij op de been houden!"

2 Brothers on the 4th Floor beleefde vooral in de jaren negentig van de vorige eeuw grote successen met Never Alone. Manders maakt sinds 1993 deel uit van de band, die in 1990 werd opgericht in Utrecht.