Muziekduo JURK!, bestaande uit Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven, gaat na zes jaar weer optreden. Het duo treedt op 8 en 9 augustus op tijdens de concertreeks De Tuin van 2020.

Van Koningsbrugge en Van de Ven zijn momenteel voornamelijk op televisie te zien, zoals in het programma Draadstaal. In 2014 stond JURK! voor het laatst op het podium. Toen gaf het duo een optreden in Paradiso in Amsterdam.

De Tuin van 2020 is een concertreeks op een nog onbekende locatie in Nederland. Bij de concerten zijn maximaal honderd toeschouwers aanwezig. Ook Typhoon, Snelle en Trijntje Oosterhuis komen optreden.

Of JURK! deze zomer ook nog andere optredens zal geven, is nog niet bekend.