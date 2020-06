Beyoncé en JAY-Z zijn aangeklaagd door de Jamaicaanse artiest L'Antoinette Stines, meldt TMZ dinsdag op basis van rechtbankdocumenten. Het artiestenechtpaar zou in het nummer Black Effect (Everything is Love) ongevraagd de stem van Stines hebben gebruikt.

De eerste minuut van Black Effect (Everything is Love) bestaat uit alleen de stem Stines. Die beweert dat Beyoncé en JAY-Z haar nooit hebben verteld haar stemopnames voor iets anders dan promotie te willen gebruiken.

"Stines voelt zich artistiek verkracht", aldus de ingediende rechtbankdocumenten. De artiest voelt zich misleid om te tekenen zonder raadpleging van haar advocaat en zegt dat ze "geen cent" betaald heeft gekregen voor haar bijdrage aan het nummer.

Stines wil een schadevergoeding en vermelding van haar bijdrage aan Black Effect (Everything is Love). Beyoncé en JAY-Z hebben nog niet gereageerd op de aantijgingen.