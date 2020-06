Typhoon ging door de coronacrisis van een strijdvaardige instelling naar rouw, vertelt hij in Opium op Oerol. De rapper werd verdrietig toen hij doorhad dat door de crisis zijn comebackjaar in het water viel, maar beseft dat hij in een betere positie verkeert dan de mensen die door het coronavirus vechten voor hun leven.

"Eerst nog heel strijdvaardig", beschrijft Typhoon zijn gevoelens toen bleek dat de coronacrisis ernstig was. "En op een gegeven moment sijpelde dat echt door. Toen werd ik echt verdrietig. Ik realiseerde me dat mijn festivalzomer, mijn comebackjaar na mijn burn-out, ook niet plaats zou vinden."

"Het is ook een stukje rouw. Je kijkt uit naar een heleboel dingen, je tuigt het allemaal op. Het is een luxeprobleem omdat mensen vechten voor hun leven en ik ben gelukkig gezond. Maar je moet wel even afscheid nemen van iets."

'Was al een beetje in quarantaine'

Tijdens het begin van de coronacrisis was Typhoon "een beetje in quarantaine" aan het schrijven aan zijn nieuwe album. De rapper dacht daarom eerst dat er door de crisis niet veel voor hem zou veranderen. Door vrienden die op Amsterdamse intensive cares werken en zijn vriendin, die werkzaam is in de psychiatrie, kwam hij erachter dat de situatie echt ernstig was.

Typhoon ziet tijdens de coronacrisis een voordeel van zijn eerder doorgemaakte burn-out. "Het iets rustiger aandoen door dit alles lukte mij nu makkelijker dan wanneer dat niet gebeurd was."