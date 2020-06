Dinand Woesthoff voelt zich verbonden met de muziekstijl Indorock, vertelt hij in gesprek met de Volkskrant. De vader van de muzikant is geboren in Indonesië.

"Mijn vader is geboren in Bandoeng, op Java", aldus Woesthoff. "Hij noemde zichzelf Nederlands-Indisch, daar was hij precies in. In 1953 waren zij de eersten die er anders uitzagen dan de Nederlanders."

"Via mij ontmoette mijn vader mensen die beroemder waren dan Andy Tielman (1936-2011), daar was hij totaal niet van onder de indruk" herinnert Woesthoff zich een ontmoeting van zijn vader met de grondlegger van de Indorock, waarbij zijn vader "lijkbleek" werd. "Maar voor Indische mensen was dit dé superster."

De in 2014 opgeheven rockband Kane, waarvan de 47-jarige Woesthoff de zanger was, was een paar jaar na die gebeurtenis de eerste Nederlandse band die een concert gaf in wat nu de Johan Cruijff Arena heet. Woesthoff heeft toen Tielman uitgenodigd om hem te bedanken voor hoe hij de rock-'n-roll naar Nederland heeft gebracht. "We hebben hem in de koninklijke loge neergezet en tijdens het concert legde ik het hele stadion plat, met alleen een licht op hem."

'Ze werden met de nek aangekeken'

Woesthoff zegt geen last te hebben gehad van de discriminatie die zijn vader en diens zussen ondergingen in Nederland en vermeldt dat zijn vader een donkerder huidskleur heeft dan hijzelf. "Zij waren de hangjongeren van die tijd, laat ik het zo noemen. Ze werden met de nek aangekeken."

In 2004 bezocht Woesthoff Java voor het eerst, samen met zijn vader. De zanger wilde Nederland ontvluchten in de hectiek na de dood van zijn eerste vrouw, actrice Guusje Nederhorst (1969-2004).