Een aantal artiesten die dit jaar eigenlijk op Pinkpop zouden staan, treden komend weekeinde live op vanuit Paradiso in Amsterdam.

Onder anderen Chef'Special, The Kik, Nona en Ten Times a Million zijn zaterdagavond te zien in het programma Pinkpop 2020 op NPO3. Ook behandelt presentator Eric Corton videoboodschappen van buitenlandse artiesten die eigenlijk naar Landgraaf zouden komen.

De organisatie van Pinkpop, dat gepland stond voor 19, 20 en 21 juni, heeft daarnaast verschillende andere activiteiten aangekondigd voor liefhebbers van het festival.

Zo wordt vrijdag een online quiz gehouden, gepresenteerd vanuit Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen. Na de quiz vindt een afterparty plaats met Michiel Veenstra. Op NPO 3FM worden concerten uitgezonden en zaterdagavond is een Q&A te zien met Jan Smeets.

De 51e editie van het festival vindt volgend jaar plaats op 18, 19 en 20 juni. Verschillende acts die er dit jaar bij zouden zijn, hebben ook al bevestigd voor 2021. Het gaat om onder anderen Red Hot Chili Peppers, Kensington en Danny Vera.