Duncan Laurence staat op 18 juni in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, van waaruit hij een concert geeft dat wordt gelivestreamd. De helft van de opbrengst van de tickets gaat naar de Black Lives Matter-organisatie, omdat de zanger het belangrijk vindt de protesten en de organisatie te steunen.

"Er wordt nu iets aangekaart dat eeuwen geleden al aangekaart had moeten worden. Het is tijd voor verandering en dat we ons daar allemaal voor inzetten. Mensen moeten zich dat gaan realiseren. Je voelt je zo machteloos, terwijl ik iets wil doen, ik wil me inzetten, daarom heb ik bewust gekozen voor deze verdeling", aldus de 26-jarige zanger in gesprek met NU.nl.

Tijdens het livestreamconcert zingt Laurence zijn bekende hits, is hij te zien in duet met gastartiesten en gaat hij naderhand in gesprek met Humberto Tan, die de concertenreeks presenteert voor het Scheepvaartmuseum. Het concert zal niet anders aanvoelen dan als je er echt bij bent, al is het voor de artiesten wel gek dat er geen publiek bij zit.

"Ik hoop heel erg dat we iets neer kunnen zetten waarbij mensen het gevoel hebben dat ze erbij zijn. Dat ze erbij betrokken worden, zoals je dat soms hebt als je een concertregistratie ziet. Bij het concert van Ariana Grande in Manchester (na de aanslag in mei 2017, red.) had je het gevoel er onderdeel van te zijn, het greep je en het nam je mee. Dat wil ik ook proberen te doen."

'Ik wil doen wat ik kan en dit is daar onderdeel van'

De helft van de opbrengst van het concert gaat naar zijn band, die de afgelopen maanden door de coronacrisis weinig tot niets heeft kunnen doen. De andere helft van het kaartje van 13 euro gaat naar de BLM-organisatie die zich inzet in de strijd tegen discriminatie.

Laurence vindt het belangrijk zich uit te spreken tegen discriminatie en zijn steun te delen met zijn volgers op sociale media. "Ik hoop echt dat er nu iets gaat veranderen, dat mensen wakker worden en zeggen: 'Het is ook niet normaal'. Op sociale media heb ik negatieve opmerkingen voorbij zien komen, ook van mensen die vonden dat het kaartje zo duur was en of dat dan was omdat ik de organisatie steun. Weet je: negativiteit hou je altijd. Er zullen altijd mensen zijn die boos worden of raar doen, daar wil ik me niet op concentreren. Ik wil doen wat ik kan en dit is daar onderdeel van."

Dat de zanger dat kan combineren met iets wat hij het liefst doet, muziek maken, voelt goed. Dat hij zijn band nu eindelijk weer kan zien en met hen kan spelen ook. "De laatste maanden heb ik heel veel gewerkt aan nieuwe muziek, maar zij hebben niets kunnen doen. Ik heb ze zo gemist en vind het een heel fijn idee dat we straks weer met z'n allen op dat podium staan en iets moois voor mensen kunnen maken. Alsof je na maanden weer eens je favoriete toetje eet, zo voelt de hereniging met de band en het publiek ook. Ik word er zo gelukkig van."

Duncan Laurence wordt tijdens zijn concert bijgestaan door gastartiesten Joe Buck en The Starlings.