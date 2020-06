Simply Red, dat twee concerten in de Ziggo Dome gepland had staan op 27 en 28 november 2020, heeft zijn herfsttournee wegens de coronacrisis uitgesteld. De Britse band heeft de shows in Amsterdam verplaatst naar 14 en 15 november 2021, meldt frontman Mick Hucknall maandag op Twitter.

"Ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van onze fans hebben we besloten onze tournee te verplaatsen naar 2021", aldus Hucknall. "We hebben zo lang gewacht als we kunnen, in de hoop dat alles weer enigszins normaal zou worden."

Inmiddels is het duidelijk dat de geplande shows van Simply Red niet kunnen doorgaan. "Hopelijk zien we jullie in 2021, wanneer de wereld het virus hopelijk onder controle heeft."

Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor de shows in 2021.

Sinds de oprichting van Simply Red in 1985 heeft de Britse band meerdere hits gescoord. Simply Red brak door met Holding Back The Years, dat in 1986 in de VS op de eerste plek belandde.