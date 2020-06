Het online concert dat de K-popgroep BTS zondagmiddag heeft gegeven, is op het hoogtepunt bekeken door 756.000 mensen. Volgens platenlabel Big Hit is dit een record en is nog geen enkele virtuele show door zoveel mensen bekeken.

Het aantal kijkers is volgens Variety te vergelijken met vijftien uitverkochte shows in een stadion met 50.000 zitplaatsen. Big Hit meldt daarnaast dat de fanclub van BTS sinds het concert met tienduizend leden is gegroeid.

De fans konden zondag een honderd minuten durende show van BTS bekijken. Ze konden een virtuele ruimte met verschillende kamers en podia bezoeken.

De kijkers konden schakelen tussen meerdere camerastandpunten en de Koreaanse popgroep zodoende op verschillende manieren bekijken. Tijdens de show speelde BTS twaalf nummers, waaronder Dope en Boyz with Fun.

De groep zou eigenlijk in juli een concert geven in De Kuip in Rotterdam. BTS werd in 2013 opgericht in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel en bestaat uit zeven leden. Inmiddels heeft de band wereldwijd succes. Het tijdschrift TIME verkoos de band tot een van de honderd invloedrijkste personen en groepen van 2019.