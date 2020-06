Bobby Lewis, de r&b-zanger achter het nummer Tossin' and Turnin' - een van de grootste Amerikaanse hits uit de vroege jaren zestig - stierf eind april op 95-jarige leeftijd. Billboard kreeg de dood van de zanger ,bijna twee maanden nadat hij aan een longontsteking stierf, bevestigd van zijn zoon.

Lewis, die werd geboren in de Amerikaanse staat Indianapolis, werd vooral bekend door de originele versie van Tossin' and Turnin', die hij in de herfst van 1960 opnam. In de zomer van 1961 stond de single zeven weken lang bovenaan de Billboard Hot 100.

Tossin' and Turnin' werd bovendien uitgeroepen tot Billboards nummer één single van 1961 en eindigde daarmee hoger dan nummers als Dions Runaround Sue, Del Shannons Runaway , The Shirelles' Will You Love Me Tomorrow en Elvis Presleys Surrender.

Tossin' and Turnin' zou later worden gecoverd door artiesten als The Supremes, The Kingsmen, The Marvelettes en Kiss' Peter Criss.

Ondanks het grote succes van dit nummer stond Lewis daarna nog maar één keer in de top 10.