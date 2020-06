Annelies Kuijsters zal niet meedoen aan het livestreamconcert dat Krezip op 20 juni zal geven in het Scheepvaartmuseum. De toetseniste moet vanwege haar medische voorgeschiedenis zorgvuldig omgaan met haar energie, meldt ze vrijdag op Instagram.

"Zoals sommigen van jullie weten moet ik, vanwege mijn medische voorgeschiedenis, extra zorgvuldig omgaan met mijn energie. Zeker nu in deze coronatijd", aldus Kuijsters, die in 2014 werd gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. "Het is voor mij nu helaas niet mogelijk om mee te doen tijdens het livestreamconcert dat de band 20 juni zal geven in het Scheepvaartmuseum."

De toetseniste geeft aan het besluit niet leuk te vinden, maar volgens haar is het "helaas niet anders". Stephanie Struijk zal voor Kuijsters de honneurs waarnemen bij de band, die in 2019 na tien jaar een comeback maakte.



Krezip-zangeres Jacqueline Govaert licht bij RTL Boulevard toe dat Kuijsters herstelt van de lymfeklierkanker. Tijdens de repetities voor het livestreamconcert bleek volgens Govaert echter dat het de toetseniste ontbrak aan energie om aan het optreden mee te doen.