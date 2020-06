Ahoy-directeur Jolanda Jansen heeft een goed gevoel overgehouden aan een tweede gesprek met bewindslieden van verschillende ministeries over de organisatie van beurzen en evenementen voor meer dan honderd personen.

"We hebben gesproken over de hoge nood in de evenementenbranche en hoe we deze weer kunnen openstellen, ook met een publiek van meer dan honderd mensen", vertelt Jansen, tevens woordvoerder van een alliantie van organisatoren uit de sport-, cultuur- en entertainmentbranche, aan NU.nl.

Het tweede gesprek vond woensdag plaats. De alliantie, met organisaties als KNVB, NOC, NSF Ahoy, Mojo en ID&T, heeft een protocol samengesteld om in beursgebouwen, stadions en grote theaters evenementen met meer dan honderd personen toe te staan. Momenteel mag dat niet volgens de regels van de overheid.

Volgens Jansen kwamen een aantal belangrijke conclusies uit het gesprek. "Allereerst is er veel erkenning voor het feit dat onze branche lang en hard geraakt wordt. Dat we groot zijn op economisch vlak en een maatschappelijk belang hebben. Het is belangrijk om te bespreken hoe we ondersteund kunnen worden."

"De tweede belangrijke conclusie is dat het goed is om bij het bezoekersaantal te kijken naar specifieke evenementen en niet alles over één kam te scheren. Dit biedt de mogelijkheid voor de evenementenbranche om komende tijd te gaan kijken wat er wél en wat er niet kan op een veilige manier. De conclusie is dan ook dat we in het vervolgtraject afspraken maken over de bezoekersaantallen per type beurs of evenement."

Kijken waar grootste risico's liggen

Bij evenementen met meer dan honderd personen moet worden nagegaan waar de grootste risico's liggen. Zo moeten het type bezoeker en het type evenement, de beschikbaarheid van de stoelen en welke druk een evenement geeft op de publieke ruimte of het openbaar vervoer in kaart worden gebracht.

Maar er komt nog meer bij kijken. "Bij grote concerten hebben we nagedacht over looproutes en de indeling van een zaal of hal in diverse aparte ruimtes. We gaan met extra aanwijzingen werken en er komt extra security om mensen aan te spreken als dingen niet goed gaan."

De verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf speelt ook een grote rol. De 1,5 meter is lastiger te waarborgen wanneer mensen in een feestelijke stemming zijn bij een evenement. "Bij de ene doelgroep is dit vanzelfsprekender dan bij de andere. Dit wordt allemaal meegenomen in een risicoanalyse van het protocol."

Of de anderhalvemeterregel bij grote evenementen gewaarborgd kan worden is daarbij niet zeker. "We gaan op kleine schaal voorzichtig dingen proberen en ervaren. Het is niet zo dat de wereld op 2 september zomaar opengaat alsof er niks gebeurd is. Zo realistisch en verantwoordelijk zijn we wel."