Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

André Hazes - Een Doodgewone Man

André Hazes komt na een roerige tijd in zijn privéleven weer met nieuwe muziek. De zanger nam een acht minuten durende nieuwe single op, die de titel Een Doodgewone Man draagt. Het is een herbewerking van het duet Ordinary Man van Ozzy Osbourne en Elton John. Hazes vertelde eerder dat hij het lied bewerkte voor zijn vriendin Monique Westenberg, met wie hij sinds enkele maanden weer samen is.

Beluister het nummer hier

Dinand - Can You Hear Me

Dinand Woesthoff komt na jaren van radiostilte met zijn eerste soloalbum. De zanger, die bekend werd als frontman van de band Kane, bracht onlangs de eerste single van de plaat uit en deelt nu het tweede nummer Can You Hear Me. In een interview met NU.nl vertelt de zanger dat hij niet meer op zoek is naar schouderklopjes en niet meer per se wil dat mensen zijn muziek gaaf vinden. "Wat ik nu maak, representeert het beeld dat ik van mezelf heb", stelt hij.

Beluister het nummer hier

Thomas Azier - If There's A God

Thomas Azier brengt zijn nieuwe album Love, Disorderly uit, het tweede dat bij zijn eigen label Hylas Records verschijnt. De muzikant vertelt voor de nieuwe plaat meer te zijn beïnvloed door de wereld om hem heen. Hij vertelt in een interview met NU.nl de interesse in fictie en het romantiseren van zijn werk te zijn verloren. De nieuwe plaat bestaat uit acht nieuwe nummers, waaronder If There's A God.

Beluister het nummer hier

Boef & Ashafar - Nooit Thuis

Rapper Boef brengt de tweede single van zijn aanstaande album uit. Onlangs verscheen al het nummer Treinstation en de opvolger heet Nooit Thuis. Het gaat om een samenwerking met rapper Ashafar, die volgens Boef in de afgelopen tijd grote stappen heeft gemaakt. Boef zegt vijf vakanties aan zijn volgers te verloten als het nummer op één komt te staan in de hitlijst van Spotify.

Beluister het nummer hier

Ella Henderson - Take Care Of You

De Britse zangeres Ella Henderson, die doorbrak in The X Factor, scoorde in 2014 een internationale hit met het nummer Ghost. Ze verdween een tijdje uit de schijnwerpers, maar werkte in het afgelopen jaar samen met dj's en producers als Jax Jones, Sigala en Sam Feldt. Met hitschrijvers Julia Michaels en Justin Tranter werkte ze aan haar nieuwe single Take Care Of You, waarop ze zich nu ook solo overgeeft aan de dancemuziek.

Beluister het nummer hier

Guus Meeuwis - Was Jij Maar Hier

Guus Meeuwis laat zich niet uit het veld slaan door de coronamaatregelen. De zanger kondigt aan in het Tilburgse 013 een concertreeks te beginnen. Vanaf 1 augustus staat hij onder de noemer Club Zoveel drie avonden in de week in de concertzaal om zijn nieuwe album Deel Zoveel te spelen. De plaat verschijnt op 31 juli en de nieuwe single Was Jij Maar Hier is nu te beluisteren.

Beluister het nummer hier