Massive Attack, Jamie xx en Fontaines D.C. zijn bevestigd voor de editie van Best Kept Secret in 2021. Deze acts, plus 67 andere in de line-up die vrijdag is bekendgemaakt, zouden eigenlijk dit jaar al komen optreden.

Het festival zou vrijdag van start gaan, maar werd vanwege het coronavirus verschoven naar volgend jaar.

Eerder werd al bekendgemaakt dat The Strokes en The National komen optreden. De bands zijn headliner van Best Kept Secret en sluiten een festivaldag af met een groots optreden.

"Het feit dat zoveel artiesten - van aanstormend talent tot en met groots van naam - met ons de krachten willen bundelen om Best Kept Secret volgend jaar alsnog samen live te ervaren, geeft hoop en moed", aldus festivaldirecteur Maurits Westerik.

Reeds gekochte kaarten voor dit jaar blijven geldig. De resterende kaarten gaan zaterdag om 10.00 uur in de verkoop, meldt de festivalorganisatie.

Best Kept Secret 2021 is de achtste editie en vindt op 11, 12 en 13 juni 2021 plaats op evenemententerrein Beekse Bergen in Hilvarenbeek.