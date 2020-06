Guus Meeuwis strijkt vanaf 1 augustus neer in de Tilburgse 013 om optredens voor zijn nieuwe album Deel Zoveel te kunnen geven. Drie avonden in de week treedt de zanger daar op voor honderd personen. Dat vertelt hij vrijdag in de ochtendshow van Q-Music.



Meeuwis vertelt dat hij niet aan streamingconcerten wilde beginnen. "Ik zag iedereen dik zijn best doen, maar het is niet mijn ding", vertelt hij. "De 013 was meteen enthousiast en wij ook."

De zanger doopt de Tilburgse popzaal om tot Club Zoveel. Vanaf 1 augustus, een dag nadat zijn nieuwste album verschijnt, zijn bezoekers welkom "net zolang als dat er mensen willen komen". Meeuwis belooft dat iedereen die zich online inschrijft, ook daadwerkelijk aan de beurt zal komen.

Voor zijn nieuwe idee haalde Meeuwis inspiratie uit de drooglegging van de Verenigde Staten in de jaren twintig. "Toen ontstonden er ook allerlei kleinere clubs. Volgens mij wordt het een superavontuur. Terug naar de basis."

Meeuwis brengt vrijdag zijn nieuwe single Was jij maar hier uit, op dezelfde dag dat eigenlijk zijn jaarlijkse concertreeks Groots met een zachte G zou beginnen. Dat evenement werd verplaatst naar 2021 in verband met het coronavirus.