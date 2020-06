De Amerikaanse countryband Lady Antebellum heet tegenwoordig Lady A. De band legt op Twitter uit dat de naamsverandering is gedaan wegens de associatie van het woord 'Antebellum' met het slavernijverleden van de Verenigde Staten.

De leden van Lady A schrijven dat hun ogen in de afgelopen weken zijn geopend rondom het onrecht en de ongelijkheid waar zwarte mensen mee te maken krijgen. "Na zelfreflectie en gesprekken met zwarte vrienden en collega's hebben we besloten het woord 'Antebellum' uit onze bandnaam te halen. We gaan verder als Lady A, de bijnaam die onze fans ons vanaf het begin al hebben gegeven."

De band legt in een verklaring uit de naam veertien jaar geleden te hebben gekozen als een verwijzing naar de Antebellum-architectuur, vaak landhuizen die stammen van de periode voor de Amerikaanse burgeroorlog en vooral in de zuidelijke staten te vinden zijn. De leden namen hun eerste foto's als band bij zo'n landhuis.

"Als muzikanten herinnerde het ons aan al de muziekstijlen die zijn geboren in het zuiden", legt de band uit. "We voelen ons beschaamd dat we de link van het woord met de periode voor de burgeroorlog, een tijd van slavernij, niet hebben gelegd. We hebben spijt van de pijn die we hiermee hebben veroorzaakt. Dat was niet onze intentie, maar dat neemt niet weg dat het wel is gebeurd."

De band heeft geen antwoord op de vraag waarom het de naamsverandering niet eerder heeft doorgevoerd. "We hebben geen excuus voor het feit dat we dit pas laat hebben gerealiseerd. Wat we wel kunnen doen is het nu erkennen en actie ondernemen." De bandleden zeggen 'ontwaakt' te zijn, maar beseffen dat ze nog veel moeten leren over racisme. Ze beloven zichzelf te onderwijzen en kondigen aan te doneren aan het Equal Justice Initiative.

Lady A bestaat uit Hillary Scott, Charles Kelley en Dave Haywood. De band heeft acht albums uitgebracht, waarvan de recentste, Ocean, in 2019 verscheen. In Nederland is de band vooral bekend van de hit Need You Now uit 2009.