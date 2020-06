Akwasi gaat vanaf volgende maand in verschillende theaters optreden met zijn nieuwste plaat Sankofa. De shows zijn vanwege de coronacrisis voor een beperkt aantal mensen toegankelijk.

De tournee begint in Venlo, waar de rapper op 3 juli drie optredens geeft. Daarna volgen zowel in juli als in augustus shows in onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Zoals het er nu naar uitziet, mogen er per show honderd toeschouwers aanwezig zijn.

Akwasi's album Sankofa, waarmee hij naar eigen zeggen teruggaat naar zijn Ghanese wortels, verscheen in maart.

De artiest was de afgelopen weken veel in het nieuws vanwege de toespraak die hij hield op de Dam op tweede pinksterdag. Zijn uitspraken over het "persoonlijk in zijn gezicht trappen" van Zwarte Piet leidden ertoe dat verschillende mensen aangifte tegen hem deden. Bij Beau verduidelijkte de rapper woensdag dat die woorden als beeldspraak moeten worden gezien.

Op zijn beurt overweegt de rapper stappen te ondernemen tegen mensen die hem via Instagram bedreigden.