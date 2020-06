De NPO houdt voorlopig vast aan de term 'urban' om verschillende muziekstijlen te typeren, antwoordt een woordvoerder van de publieke omroep op vragen van NU.nl. Radiomaker en FunX-dj Fernando Halman vindt het een juist besluit van de organisatie van de Amerikaanse Grammy-muziekprijzen om de term 'urban' deels te vervangen vanwege de raciale ondertoon, maar in Nederland is de discussie over dergelijke benamingen volgens hem minder vergevorderd dan in de Verenigde Staten.

"Ik vind het terecht dat de Grammy's de term 'urban' deels schrappen. Het probleem van de Grammy's is dat ze in hokjes denken", aldus Halman in gesprek met NU.nl.

"Maar daardoor, en door bijvoorbeeld de aanhoudende kritiek over een veel te witte Oscar-jury, speelt de discussie over termen zoals 'urban' in de Verenigde Staten al veel langer dan in Nederland. In ons land ligt racisme pas onder een vergrootglas sinds de huidige Black Lives Matter-protesten in reactie op de dood van George Floyd."

De term 'urban' is al enkele jaren onderwerp van kritiek, omdat het raciale ondertonen heeft. Zo kreeg rapper Tyler, The Creator bijval van Billie Eilish. De zangeres stelde in de popcategorie van de Grammy's te belanden vanwege haar witte huidskleur terwijl ze vindt dat de zwarte Lizzo, die de award voor Urban Contemporary Album van het jaar won, meer als pop klinkt dan zijzelf.

Halman hoopt op dialoog

Op 16 september presenteert Halman de FunX Music Awards, in een persbericht omschreven als "urban muziekprijzen". De dj van FunX verbindt een besluit tot eventuele aanpassing van die benaming nadrukkelijk aan de wensen van de FunX-luisteraars en hoopt op een constructieve dialoog.

Halman sluit niet uit dat de vraag of de bewoording 'urban muziekprijzen' nog passend is voorbij zal komen in een van de regelmatig gehouden opiniepeilingen onder de luisteraars van de radiozender.

NPO 'ervan bewust dat 'urban' op verschillende manieren gebruikt kan worden'

FunX behoort tot de NPO. "We volgen deze discussie en zijn ons ervan bewust dat het woord 'urban' op verschillende manieren gebruikt kan worden", aldus een woordvoerder van de NPO in antwoord op vragen van NU.nl. "Wij gebruiken het woord (voorlopig) in zijn oorspronkelijke betekenis ('stads') gezien onze 'taak' met FunX: het bedienen van stadsjongeren. Mocht de 'negatieve connotatie' de overhand krijgen dan zullen we ook aanpassing overwegen."

In augustus 2018 verbood burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem urban muziek op het Zomerfeest in haar stad. "Het ene muziekgenre is veiligheidsgevoeliger dan het andere", aldus de burgemeester toen over het enige muziekgenre dat volgens haar een veiligheidsrisico vormde. "Urban willen we hier niet. Bij urban muziek heb je meer kans op relletjes. Daar zitten we niet op te wachten in Gorinchem."