Akwasi staat nog achter zijn toespraak die hij op Tweede Pinksterdag hield op de Dam tijdens een demonstratie. De rapper vertelt in Beau dat hij zijn woorden niet ziet als een oproep tot geweld.

Akwasi zegt dat hij met bevestiging terugkijkt op zijn toespraak. "Ik sta achter ieder woord dat ik in de microfoon versterkte, 100 procent. Sterker nog 100.000 procent", zegt de rapper over de speech, waarin hij zei Zwarte Piet "hoogstpersoonlijk een trap in het gezicht" te willen geven.

De rapper zegt dat er veel voor nodig is om hem zo emotioneel te krijgen als tijdens zijn toespraak. "Er zijn nogal wat sleutelmomenten die je meemaakt om tot dat punt te komen. We worden allemaal weleens boos. Ik sprak hier vanuit mijn hart. Meestal als ik spreek op een podium, wat ik al sinds mijn veertiende doe, is alles gescript."

"Ik maak dit al zolang mee, issues over ongelijkheid. Ik verzet me daar al heel lang tegen", aldus de rapper. "Er gebeurt nu zoveel. Het pijnigt me als mensen zo over mij vallen, omdat ik dan denk: heb ik dan niet gelijk? Snap je het nu niet en snap je het dan over tien jaar? Er is een groot onrecht wat me wordt aangedaan en daar kan ik niet goed tegen en dat ga ik uiten."

'Ik verwees naar de organisatie Kick Out Zwarte Piet'

Akwasi ziet zijn opmerking dan ook niet als een oproep tot geweld. De rapper, die eerder in de uitzending als 'woordkunstenaar' werd bestempeld, grijpt hiernaar terug. "Woordkunstenaars spelen met woorden, zinnen en metaforen", stelt hij.

Hij zegt te verwijzen naar de organisatie Kick Out Zwarte Piet, die zich 2014 inzet tegen Zwarte Piet. "Heb je ooit gehoord dat iemand van Kick Out Zwarte Piet daadwerkelijk een zwarte piet heeft getrapt? Dat is nooit gebeurd. Wat ik zei is een verwijzing."

Akwasi stelt dat het 'hoogstpersoonlijk in het gezicht trappen' van Zwarte Piet verwijst naar gezichtsverlies en het ontmantelen van een 'populistisch, racistisch symbool'. Hij beschrijft de schmink als 'het meest pijnlijke' en iets wat ieder jaar weer een klap in zijn gezicht is.

Eerder deze week werd bekend dat er meerdere aangiftes zijn gedaan tegen Akwasi om zijn uitspraken. De rapper zelf overweegt stappen te ondernemen tegen mensen die hem via Instagram bedreigden.