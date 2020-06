Céline Dion haalt in april 2021 de concerten in Amsterdam in die deze maand niet door kunnen gaan door de coronamaatregelen. De zangeres kondigt op Instagram aan haar tournee in maart in Parijs te beginnen.

Dion zou op 10, 12 en 13 juni concerten van haar Courage wereldtour afwerken in de Amsterdamse Ziggo Dome. Deze shows zijn nu verplaatst naar 5, 7 en 8 april.

"Ik had echt gehoopt om dit jaar weer op het podium te kunnen staan, maar er is niets belangrijker dan iedereens gezondheid en veiligheid", zegt Dion in een verklaring. "Ik weet dat we hier samen doorheen komen en dat we de verloren tijd gaan inhalen. Ik mis de shows en ik kan niet wachten tot ik weer met jullie allemaal kan zingen."

Dion werkte voor de uitbraak van COVID-19 al het grootste deel van haar tour in Canada en de Verenigde Staten af. Het album Courage verscheen november vorig jaar.