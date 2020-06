De Recording Academy, die jaarlijks de Grammy Awards uitreikt, heeft enkele van de categorieën van een nieuwe naam voorzien. Dit wordt op de website aangekondigd na aanhoudende kritiek op de term 'urban' bij de uitreiking.

De term is al enkele jaren onderwerp van discussie, omdat het raciale ondertonen heeft. Zo uitte rapper Tyler, The Creator eerder dit jaar kritiek op de Recording Academy over de categorisering. Na de uitreiking zei hij: "Het is jammer dat artiesten die er zo uitzien als ik altijd in de categorie rap en urban worden gestopt, ook als we genres mixen. Voor mij is 'urban' gewoon een politiek correcte manier om het n-woord te gebruiken."

Hij kreeg onlangs bijval van Billie Eilish, die bij de afgelopen editie nog zes prijzen in de wacht sleepte. In een interview met GQ stelde ze dat de muziekindustrie artiesten niet moet beoordelen op hoe ze eruitzien of zich kleden. Ze zegt zelf in de popcategorie te belanden door haar witte huidskleur terwijl ze vindt dat Lizzo, die de award voor Urban Contemporary Album van het jaar won, meer als pop klinkt.

De categorie Urban Contemporary heeft nu de naam Progressive R&B meegekregen. De wijzigingen werden doorgevoerd om mee te ontwikkelen met het muzikale landschap en de prijzen zo transparant en eerlijk mogelijk uit te reiken.

Term 'urban' nog niet volledig uit lijst met categorieën verdwenen

De term 'urban' is echter nog niet volledig uit de lijst met nominaties verdwenen. Er wordt in de komende editie nog steeds een prijs voor beste Latin Pop of Urban album uitgereikt.

Harvey Mason Jr., CEO van de Recording Academy zegt tegen Rolling Stone dat, toen de naam van dit genre werd bepaald, het nog geaccepteerd was om de term 'urban' te gebruiken in Latin-muziek. "We begrijpen echter dat dit sentiment in het huidige klimaat kan veranderen. We blijven de conversatie volgen en veranderingen toepassen waar nodig."

De namen en voorwaarden van enkele andere categorieën werden ook aangepast. Zo heet Rap/Sung Performance nu Melodic Rap Performance en is er geen limiet meer aan het aantal uitgebrachte singles of albums dat een artiest uitgebracht mag hebben voor de categorie met nieuwe artiesten.