Coachella, dat aanvankelijk in april had moeten plaatsvinden, kan vanwege de coronapandemie ook in oktober niet doorgaan. Het zesdaagse Amerikaanse muziekfestival wordt verschoven naar volgend jaar, meldt Billboard woensdag.

De organisatie verplaatste het festival, dat verspreid over twee weekenden plaatsvindt, aanvankelijk naar 9 tot en met 11 oktober en 16 tot en met 18 oktober. Omdat die planning vanwege de coronacrisis niet haalbaar lijkt, wil de organisatie mogelijk een kleinschaligere editie in april 2021 organiseren. De organisatie onderzoekt ook de mogelijkheid om alsnog een zesdaags festival in oktober 2021 te organiseren.

AEG, het bedrijf achter Coachella, voelt de economische gevolgen van de coronacrisis. Uit een e-mail van de AEG-directeur gericht aan het personeel blijkt volgens Billboard dat het bedrijf werknemers ontslaat of met verlof stuurt en bezuinigt op salarissen. "Het is een vreselijke beslissing, maar helaas een nodige", stond in de mail. "De wereld wordt langzaam heropend, maar onze sector wordt later en langzamer opgestart dan de meeste."

Coachella is een van de bekendste muziekfestivals ter wereld. Jaarlijks reizen zo'n kwart miljoen bezoekers af naar het festivalterrein in Californië. Dit jaar zouden onder anderen Rage Against The Machine, Frank Ocean, Lana Del Rey, FKA twigs en Travis Scott optreden. Of zij alsnog volgend jaar op Coachella zullen optreden, is nog niet bekend.

Sinds april heeft zo'n 40 procent van de kopers van een kaartje het geld teruggevraagd.