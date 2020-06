Jan Dulles wilde eigenlijk niet dat het nummer Voor Hen Die Wachten een plek kreeg op het nieuwe album van de 3JS. De zanger van de Volendamse formatie wil niet dat mensen later bij het beluisteren van De Aard van het Beest moeten terugdenken aan de coronacrisis, vertelt hij woensdag aan Veronica Magazine.

"Ook ons 'coronaliedje' heeft uiteindelijk een plek op de plaat gekregen", aldus Dulles over Voor Hen Die Wachten, dat achteraf bleek aan te sluiten op de coronacrisis. "Maar eigenlijk was ik daarop tegen, want ik wil niet dat mensen over tien jaar nog steeds aan deze moeilijke periode herinnerd worden als ze onze muziek luisteren."

"Ik wil negativiteit niet toelaten in mijn leven", licht Dulles toe. "Je zou kunnen zeggen dat het mijn kop in het zand steken is, maar zo ben ik gewoon. Toen de coronacrisis opkwam, heb ik de televisie expres uit gelaten en met mijn vriendin Rummikub gespeeld."

Dulles zegt om soortgelijke redenen al jaren niet meer actief te zijn op Twitter. Het nummer dat de zanger over zijn vader schreef, luistert hij naar eigen zeggen zelf nooit meer terug. "Ik kan het ook maar moeilijk live zingen. Ik wil mezelf gewoon geen verdrietig gevoel bezorgen."

