De in 2018 overleden Zweedse dj Avicii krijgt in 2021 een museum in zijn geboortestad Stockholm, is dinsdag bekendgemaakt.

De Avicii Experience bevat memorabilia, nooit eerder vertoonde foto's en video's en muziek, waaronder niet eerder uitgebrachte demo's van zijn hit Levels.

In het museum zal ook niet-uitgebrachte muziek te beluisteren zijn die de basis vormde voor het postume Avicii-album, Tim. Dat album werd in 2019 uitgebracht, iets meer dan een jaar nadat de muzikant, die Tim Bergling heette, op 20 april 2018 zelfmoord pleegde tijdens een reis in Muscat, Oman.

Het museum wordt gevestigd op een van de belangrijkste stadspleinen van Stockholm, Sergels Torg.

Een deel van het geld dat via de Avicii Experience wordt gegenereerd, gaat naar de Tim Bergling Foundation, die is opgericht door de ouders van Bergling, De stichting richt zich op zelfmoordpreventie bij jongeren.

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.