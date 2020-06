Joan Osborne zal in september haar eerste album met volledig nieuw materiaal in zes jaar uitbrengen. Trouble and Strife is het tiende studioalbum van de soulzangeres. Dinsdag gaf ze een voorproefje van het album in de vorm van de single Boy Dontcha Know.

Osborne schreef alle tien nummers zelf, met behulp van twee medeschrijvers. Ze produceerde de nieuwe plaat zelf. Volgens de zangeres weerspiegelt Trouble and Strife een aantal belangrijke maatschappelijke thema's.

In een persbericht zegt Osborne dat het album "een erkenning is van de belangrijke rol die muziek op dit moment moet spelen". Ze vervolgt: "Muziek heeft een uniek vermogen om mensen nieuwe energie te geven en ons in staat te stellen om door te gaan en het gevoel van levensvreugde vast te houden."

Het nieuwe nummer Boy Dontcha Know gaat over uitdagingen waar vrouwen mee te maken krijgen in de samenleving, waarbij Osborne de rol vervult van een persoon die als vrouw is geboren maar als man wil leven.

Osborne, brak in 1995 door met het album Relish en de hit One of Us. In de jaren die volgden groeide ze uit tot een gerespecteerde zangeres in de wereld van klassieke rock. Zo voegde ze zich bij leden van de Grateful Dead om mee op tournee te gaan. Ook heeft ze haar eigen platenlabel: Womanly Hips.

Trouble and Strive wordt op 18 september uitgebracht.