De Dalai Lama brengt volgende maand een album met mantra's uit op muziek ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag, meldt The Guardian dinsdag.

Het album Inner World komt op 6 juli uit en bevat elf nummers waarop de Dalai Lama heilige mantra's en leringen reciteert, onder begeleiding van de muziek van meer dan dertig instrumenten.

Een van de nummers, Compassion, is dinsdag al uitgebracht. Het is een versie van een van de beroemdste boeddhistische gebeden.

De Tibetaanse boeddhistische leider heeft er vijf jaar over gedaan om het album te maken. "De boodschap dat warmte en zorg om anderen de echte bron van geluk is, bereikt veel meer mensen in de vorm van muziek."

De voor een Grammy-genomineerde sitarspeler Anoushka Shankar maakt een gastoptreden op het album en speelt op Ama La, een nummer ter ere van moeders. Shankar zei dat het een grote eer was om voor het album te worden uitgenodigd.

De veertiende Dalai Lama, bij boeddhisten bekend als Zijne Heiligheid, is al meer dan 75 jaar spiritueel leider. Hiermee is hij de langst werkende Dalai Lama.