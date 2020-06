Jim Bakkum annuleert de resterende tournee van zijn theatervoorstelling Klein, meldt hij dinsdag op Instagram. De acteur en zanger wil de resterende voorstellingen van de ode aan de mooiste Nederlandstalige liedjes niet voor slechts een deel van de kaartkopers spelen, nu de coronamaatregelen slechts dertig bezoekers per voorstelling toestaan.

"Wie en hoe moet je dan kiezen?!" aldus Bakkum. "Ik ga dat niet doen."

De acteur hoopt in een volgend seizoen Klein nog een keer te kunnen uitvoeren. Hij bedankt de mensen die zijn voorstelling tot nu toe hebben bezocht.

In maart moest Bakkum de voorstellingen van Klein verzetten vanwege de coronacrisis. De ode aan de mooiste Nederlandstalige liedjes ging op 10 januari in première in het Luxortheater in Rotterdam.

