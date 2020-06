Thomas Azier heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het album Love, Disorderly. Op het tweede album dat hij uitbrengt via zijn eigen label Hylas Records, durft hij ambitieuzere keuzes te maken, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Azier bracht in 2018 zijn vorige album Stray uit en kon toen voor het eerst buiten de kaders van grote platenmaatschappijen denken. "Ik kan zonder label onafhankelijker werken en dat gaf me de ruimte om de wereld om me heen te bevragen. Ik verloor interesse in fictie en verhalen. Hoe meer ik in die observerende rol zit, hoe meer ik het verlangen kreeg om ruimte in mijn muziek te maken om het te bespreken. Het heeft me veel tijd gekost om die ruimte te creëren."

"Het werd voor mij steeds lastiger om te negeren wat er om me heen gebeurt en door te gaan met verhalend escapisme. Ik kon niet meer romantiseren in mijn werk. Er was een mismatch tussen hoe ik me voelde en de muziek die ik maakte. Dat heeft ertoe geleid dat ik nu vrijer en experimenteler durf te zijn. Ik houd heel erg van popmuziek en het is een sterk voertuig om je te uiten, maar ik wilde dat wel op mijn eigen manier doen."

Voor het creëren van die ruimte was meer zelfverzekerdheid nodig bij de artiest. "Doordat ik nu meer zelfvertrouwen heb, durf ik meer risico's te nemen. Ik durf ambitieuzere keuzes te maken en daar ook echt voor te gaan staan. Zo heb ik voor Love, Disorderly bijvoorbeeld meer klassieke elementen opgenomen, zoals een agressief klinkend strijkorkest. Eerst hadden we nepstrijkers, maar ik wilde het per se voor een echt orkest arrangeren."

Azier dwong zichzelf om weg te stappen van bepaalde regels en maakte muziek die hij voorheen zelfs misschien had bestempeld als onprofessioneel. "Op het nummer Hold On Tight uit ik bijvoorbeeld emotie zonder tekst te gebruiken. Ik ben het proces belangrijker gaan vinden dan het eindresultaat. Muziek maken draait bij mij nu meer om een gedeelde filosofie met de mensen die erbij betrokken zijn, dan het toewerken naar een eindproduct."

De wereld als een chaotische collage

Wat Azier ontdekte bij het bevragen van de wereld om zich heen, is dat het zich vooral voordoet als een chaotische collage waarin alles door elkaar heen loopt. "Het nieuws geeft een zelfde prikkel als advertenties, sociale media of pornografie. Ik ben geïnteresseerd in de angst, opwinding en gevoelloosheid die deze beelden opwekken. De vraag van het album is hoe je dit ongemakkelijke gevoel kan accepteren."

Het idee om jaren negentig-klassieker Freed From Desire van Gala opnieuw op te nemen, werd vooral gedreven door de tekst. "We waren in de studio aan het improviseren en gingen voor de lol met dit nummer aan de slag. Toen luisterde ik goed naar de tekst: "My love has got no money, he's got his strong beliefs. Freed from desire, mind and senses purified." Is dat niet letterlijk waar we allemaal naar op zoek zijn?", vraagt hij zich hardop af.

Azier schreef Love, Disorderly in 2019 en was geïnspireerd op de wereld van toen. Na een periode van ziekte is hij ook in tijden van corona aan nieuwe muziek blijven werken. Wederom op de wereld om hem heen geïnspireerd, klinkt dat in een samenleving in lockdown wel anders. "Het nieuwe werk is nog meer zelfreflectief. Het is zachter van karakter, vreedzamer ook."