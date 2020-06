Zes jaar na de opheffing van Kane is Dinand Woesthoff (47) terug met een nieuw album. Donderdag verschijnt de tweede nieuwe single Can you hear me? "Ik kan niet meer die gast van 25 zijn en dat wil ik ook niet", zegt hij tegen NU.nl.

Vier jaar lang was hij bezig met de totstandkoming van het nieuwe album. Tijdens de laatste maanden van die periode werd ook de promotiecampagne tot in de puntjes geregeld. Maar op de dag waarop de single Can you hear me? zou verschijnen, hield premier Rutte de eerste grote coronapersconferentie.

"Ik zag het al wekenlang aankomen en wilde niks uitbrengen in een tijd vol chaos, dus heb ik het afgeblazen. Achteraf was dat een goede zet. Het nummer past meer bij de situatie zoals die nu is."

Wat is het grootste verschil tussen jou en de Dinand Woesthoff in Kane?

"De zanger van Kane wilde vooral dat jij zijn muziek heel gaaf vond. Een jonge gast die zijn hart en ziel in zijn muziek legde, hoopte dat iedereen dat zou voelen en op zoek was naar schouderklopjes. Die heb ik meer dan genoeg gehad. Wat ik nu maak representeert het beeld dat ik van mezelf heb, als onderdeel van ons allemaal. Fantastisch als iemand zich daarin kan vinden, maar ik kan dat niet beïnvloeden.

Als een boek me erg raakt, ben ik blij dat die schrijver dat heeft willen delen en niet voor zichzelf heeft gehouden. Ik heb mezelf de vraag gesteld of ik nog wel op het podium wil terugkeren, want in principe gaat het me alleen om de muziek. Maar toen dacht ik dus aan die schrijver. Ik hoop voor jou dat je ooit iets zult maken dat van ziel naar ziel kan reizen. Er is geen groter geluk."

Maar het is ook wel fijn als je Ahoy niet één, maar zes keer uitverkoopt.

"Ik denk dat je gelijk hebt, maar je belicht het eenzijdig. De vraag moet zijn: word ik daar gelukkiger door?"

Beantwoord die vraag eens.

"Dat weet ik niet en dat vind ik al heel fijn. De reis naar dit album en het feit dat het werk zo resoneert met wie ik nu ben, maakt me het gelukkigst. Natuurlijk vind ik het leuker om dat gevoel met honderd mensen te delen dan met één. Als ik in Ahoy mag optreden, dan voelen mensen klaarblijkelijk wat ik aan het doen ben. Als dat niet zo is, heeft die reis tot aan dit gesprek met jou me niet minder geluk gebracht."

Toch klinkt het als een vangnet, waarmee je verhindert dat de mooie ervaringen die je hebt opgedaan niet kunnen worden afgepakt door het oordeel van anderen.

"Ik heb niet gezegd dat het niet uitmaakt hoe het album wordt ontvangen. Ik heb gezegd dat ik hoop dat het met zoveel mogelijk mensen zal resoneren. Sinds ik muziek maak, doe ik dat in eerste instantie voor mezelf. Toen ik succesvol was, zag ik pas welke rol mijn muziek in het leven van anderen speelt. Mensen hebben die muziek gespeeld op begrafenissen, na geboortes en tijdens huwelijken. Dat is dus die energie die van persoon naar persoon gaat. Daar kun je cynisch over doen, maar het is geen vangnet. Het is de realiteit van iemand die ouder is geworden en snapt wie hij is."

Wat ik nog mis is de zin: 'Ik hoef niets meer te bewijzen.'

"Wil je dat graag horen?" Lachend: "Ik heb niet het gevoel dat ik mezelf nog hoef te bewijzen. Maar serieus. Van kinds af aan wordt ons verteld dat we ons moeten bewijzen. En de maatschappij laat voortdurend weten dat je niet goed genoeg bent. Dat is een ziekte die we samen hebben gecreëerd. We leren onze kinderen niet dat ze goed genoeg zijn en we kijken niet naar wie ze werkelijk zijn. Vanaf ons zevende levensjaar zijn we voortdurend bezig allerlei labels aan onszelf en anderen te hangen. We doen er alles aan te worden wie we willen zijn, zonder waarde te hechten aan wie we al waren. En dan hebben we vaak tot ons veertigste nodig om uit die identiteitscrisis te komen. Dat levert een collectieve verdwaling op die we met z'n allen staan aan te jagen in onze zucht naar schouderklopjes en bevestiging."

Succes doet je geloven dat je de juiste weg bent ingeslagen.

"En succes kan iemand definiëren. Je hebt alleen tijd nodig om jezelf daarin te vinden. Vroeger dacht ik: 'Zie mij hier staan op het podium.' Nu vind ik het interessanter samen met het publiek dat ene moment vast te pakken en dat bewust samen te vieren. Ik ben niemand anders dan wie ik nu ben. En dat is niet wie ik tien jaar geleden was. Eerlijk gezegd zijn artiesten die vasthouden wie ze waren over het algemeen dodelijk vermoeiend. Ik kan niet meer die gast van 25 zijn en dat wil ik ook niet. Die was net zo gedreven en talentvol, als dat hij onnozel en onervaren was."

“Aan meer bekendheid had ik in ieder geval geen behoefte. Die werd namelijk op een gegeven moment groter dan ik vooraf voor mogelijk had gehouden” Dinand Woesthoff

Is er tijdens de afgelopen zes jaar een moment geweest waarop je jezelf als artiest en ook een terugkeer in twijfel trok?

"Ik wil dingen doen vanuit het vuur dat me drijft en ben er in de loop van mijn leven achter gekomen dat ik dit vuur ook nodig heb om muziek te maken. Toen ik succesvol werd, verschenen ook de afleidingen en moest het ego zijn weg daardoorheen vinden. Dat alles mocht mij nu niet hinderen om weer trouw te zijn aan dat vuur. Daarom vroeg ik me af: wat wil ik nou eigenlijk? Aan meer bekendheid had ik in ieder geval geen behoefte. Die werd namelijk op een gegeven moment groter dan ik vooraf voor mogelijk had gehouden. Enkel en alleen omdat ik daar van tevoren nooit over had nagedacht."

Bekender dan je vooraf had gewild?

"Dat mensen meezingen in stadions is een prachtige kant van de medaille. Maar als je die medaille vervolgens omdraait en de meest heftige gebeurtenissen in je privéleven tot op de vierkante centimeter nauwkeurig op straat liggen, dan ga je daar wel anders over denken."

Sta je nu 100 procent als jezelf op het podium?

"Ik denk dat de terechte conclusie zou zijn dat ik meer mezelf ben dan ooit tevoren. Maar ik wil benadrukken dat ik destijds zoveel mezelf was als dat ik toen kon zijn."

Over twintig jaar spreken we elkaar misschien weer en zeg je: 'Nu ben ik echt helemaal mezelf!'

"Maar dat moet ook! We zijn verplicht op te zoek te gaan naar onszelf. Dat je op de helft van je leven erachter komt dat je gevormd bent door te voldoen aan wat anderen van je vinden is zonde van de tijd. Misschien worden wij wel beste vrienden en ben je erbij als ik mijn laatste adem uitblaas. Hopelijk is dat nog ver weg, maar als je mij dan vraagt of ik tevreden ben met hoe ver ik ben gekomen in het vinden van mezelf, zeg ik hopelijk: ja."