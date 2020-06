Tino Martin, die landelijk doorbrak na zijn deelname aan Beste Zangers, had niet verwacht dat hij zo succesvol zou worden.

"Ik ben zelfs groter geworden dan ik dacht", vertelt de 36-jarige zanger in de podcast 30 MINUTEN RAUW van Ruud de Wild. "Vroeger had ik vele dromen en best veel zijn er al uitgekomen. Ik zie mijzelf daarentegen niet bovenaan de top staan, volgens mij zit ik nog niet eens in de top."

Martin droomde er als kind al van om muziek te maken. "Mijn opa en oma woonden in de Schilderswijk in Den Haag en mijn opa maakte altijd muziek. Daar is mijn droom begonnen."

"Opa draaide altijd Nederlandstalige muziek en volksmuziek. Hij had een gitaar, een orgel en een accordeon. Als ik vroeger muziek hoorde of een artiest op de televisie zag, dacht ik: ja, dat ga ik ook doen."

'Froger is de Johan Cruijff van de muziekwereld'

De zanger ziet René Froger als zijn grote voorbeeld. "In de jaren negentig waren zijn shows fantastisch, het beste wat er was. Ik vind Froger de Johan Cruijf van de muziekwereld. Sommige jongens keken in hun jeugd eindeloos voetbalwedstrijden, ik keek naar Froger."

Martin beleefde zijn grote doorbraak door het televisieprogramma Beste Zangers in 2018, waarna hij een hit scoorde met Zij weet het. "Ik voel mezelf sowieso geen held. Wel word ik emotioneel als ik naar de dvd kijk van mijn show in de Ziggo Dome waar zeventienduizend mensen op het einde naar mij zwaaien. Dat gevoel is bijna niet uit te leggen."