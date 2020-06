Het nieuws dat Tim Akkerman op 1 juli een optreden voor 524 mensen zou geven in een stilstaand vliegtuig, blijkt slechts een publiciteitsstunt. Onder meer NU.nl trapte hier maandag in en schreef er een bericht over, waarna de zanger tegen het AD liet weten dat hij met zijn zelfbedachte nieuws aandacht wilde genereren voor de cultuursector.

"Omdat de cultuursector zo geraakt werd", zegt de zanger. "Het was een statement, omdat mensen wel in een vliegtuig samen mogen komen en niet bij een openluchtconcert. Dat vonden wij gek. Op het idee van een vliegtuig kwam ik na het lezen van de column van Claudia de Breij."

Akkerman liet maandagmiddag weten een concert te willen geven in een stilstaand vliegtuig, nadat vorige week bekend werd dat vliegreizen binnenkort weer mogelijk zijn. De luchtfiltering in vliegtuigen zou volgens de zanger anders zijn, wat voor bescherming zou zorgen.

Een man genaamd Bernard Vissers zou een vliegtuig beschikbaar stellen voor het optreden van de zanger. Een gefingeerde naam, zo legt Akkerman uit.

"Overigens heeft er door dit bericht wel serieus een vliegtuigmaatschappij zich gemeld dus misschien komt het wel degelijk van de grond."