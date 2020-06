Victor Willis, de zanger van discogroep Village People, heeft de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media gevraagd om bij politieke bijeenkomsten geen muziek meer te draaien van zijn band. De aanleiding hiervoor is de inzet van Amerikaanse soldaten tegen mensen die demonstreren tegen raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten.

"Als Trump het Amerikaanse leger opdracht geeft om op zijn eigen burgers (op Amerikaanse bodem) te schieten, zullen de Amerikanen zich in zulke aantallen buiten het Witte Huis verzamelen, dat hij mogelijk nog vóór de verkiezingen het Huis moet verlaten", schrijft Willis op Twitter. "Doe het niet meneer de president!"



"Ik vraag je om geen van mijn muziek meer te gebruiken tijdens je bijeenkomsten, vooral Y.M.C.A. en Macho Man niet", vervolgt de 68-jarige zanger.

Willis voegt zich met zijn tweet bij andere artiesten die Trump hebben gevraagd om hun nummers niet meer te spelen tijdens zijn bijeenkomsten. Onder anderen R.E.M. (dat met juridische stappen dreigt), Rihanna, Pharrell, Guns N' Roses, Steven Tyler, Adele, Neil Young en The Rolling Stones willen niet dat hun muziek nog door Trump wordt gebruikt in zijn campagne.

Demonstraties tegen racisme en politiegeweld

Al ruim anderhalve week wordt in de Verenigde Staten gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding hiervoor was de gewelddadige aanhouding van George Floyd in Minnesota. Floyd overleed nadat een agent minutenlang zijn knie in de nek van Floyd had gedrukt.

Sinds een week worden Amerikaanse soldaten ingezet om de burgerautoriteiten te helpen bij het bewaren van de orde tijdens de Black Lives Matter-protesten. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van traangas en rubberkogels.