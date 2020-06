Het nieuws dat Tim Akkerman op 1 juli een optreden voor 524 mensen zou geven in een stilstaand vliegtuig, blijkt slechts een publiciteitsstunt. Onder meer NU.nl trapte hier maandag in en schreef er op deze pagina een bericht over, waarna de zanger tegen het AD liet weten dat hij met zijn zelfbedachte nieuws aandacht wilde genereren voor de cultuursector.

Na de persconferentie van Mark Rutte afgelopen week, toen bekend werd gemaakt dat vliegreizen weer zijn toegestaan, ontstond het idee. "Door het vrijgeven van vliegreizen en daardoor het samenkomen in vliegtuigen, was het idee voor een optreden in een vliegtuig snel geboren", aldus Akkerman.

Dit betekent dat Akkerman tegen het advies van maximaal honderd man ingaat. "Blijkbaar is de luchtfiltering in vliegtuigen anders en wellicht kunnen we werken met mondkapjes."

Voor de realisatie zocht Akkerman contact met Bernard Vissers, die een groot aantal vliegtuigen in bezit heeft, en hij was meteen enthousiast. Ook Akkerman is blij met de samenwerking. "In een tijd als deze is het voor mij en mijn publiek fijn om op creatieve wijze met elkaar live contact te hebben, met nieuwe ideeën te komen en concepten te bedenken."

Akkerman en The Ivy League namen eerder een nieuw nummer op in hun thuisstudio's. Het nummer Keep The Light On is afgelopen mei uitgekomen.

De kaartverkoop start zaterdag 13 juni en het optreden vindt plaats in een loods in de buurt van Alkmaar.

Guido Weijers wil wel de lucht in

Ook Guido Weijers ziet wel wat in optreden in een vliegtuig. Op Twitter inventariseerde hij wie geïnteresseerd zou zijn een een show in de lucht. "Wie wil voor 120 euro deze maand een uur genieten van een Masterclass Geluk Live! op kilometers hoogte? Vertrek vanaf Schiphol. Je wordt weer thuisgebracht naar Schiphol", tweette de cabaretier maandag.