Er is aangifte gedaan tegen rapper Akwasi vanwege een toespraak die hij gaf tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Naast de aangifte die is binnengekomen, staan er deze week nog meer gepland, bevestigt Politie Amsterdam aan NU.nl na berichtgeving van verschillende Nederlandse media.

De aangifte tegen de rapper werd gedaan voor aanzetten tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten.

Akwasi zei op tweede pinksterdag in zijn toespraak tijdens het protest dat hij zwarte piet "hoogstpersoonlijk een trap in het gezicht" wilde verkopen. Zijn management meldde zaterdag dat de woorden moeten worden gezien als een oproep tot verzet, niet tot geweld.

"Zolang er Nederlanders zijn die zich in blackface schminken rondom een kinderfeest, voelt dat voor vele Nederlanders als een klap in het gezicht. Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven in zijn speech", aldus de woordvoerder van de artiest.

Akwasi deelde zaterdag zelf enkele reacties met bedreigende teksten die hij via Instagram ontving. Zijn management liet weten dat de rapper dit doet omdat hij wil dat "wij als maatschappij dit soort berichten niet normaal moeten gaan vinden". "We nemen bedreigingen serieus en zullen, indien de gebruikte woorden daar aanleiding toe geven, overgaan tot aangifte", aldus het management.