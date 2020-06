Danny Vera geeft in 2021 een concert op Pinkpop, bevestigde hij zondag in de uitzending van het praatprogramma Op1. De zanger zou eigenlijk tijdens de editie van dit jaar optreden, maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

In mei liet het festival weten dat de Red Hot Chili Peppers een jaar na de geannuleerde editie van Pinkpop als hoofdact optreden. Op 1 juni maakte de organisatie bekend dat Twenty One Pilots, Tyler Jøseph en Josh Dun in 2021 hun opwachting zullen maken in Landgraaf.

In april maakte Pinkpop bekend de editie van 2020 te annuleren. Vanwege de coronacrisis zijn grootschalige evenementen in Nederland in ieder geval tot 1 september verboden.

Pinkpop vindt volgend jaar plaats van 18 tot en met 20 juni. Kaarten voor de editie van 2020 blijven geldig.

