Lady Gaga heeft met haar nieuwe album Chromatica wederom de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten weten te bemachtigen. De zangeres scoort daarmee haar zesde nummer 1-album op rij, schrijft Billboard.

Van Chromatica gingen 274.000 exemplaren over de (digitale) toonbank. De plaat van Lady Gaga is daarmee het op vier na best scorende album in de eerste week tot nu toe in 2020. Enkel de nieuwe platen van The Weeknd, BTS, Lil Uzi Vert en Eminem verkochten beter. Het laatste album van een vrouwelijke artiest dat in de eerste week beter verkocht, was Lover van Taylor Swift, waar in september 2019 867.000 exemplaren van werden afgenomen.

De nummer 1-positie van het album werd voorafgegaan door de single Rain On Me met Ariana Grande, die eveneens bovenaan de hitlijsten debuteerde. De zangeres bracht in februari de eerste single Stupid Love uit. Het album zou in eerste instantie in april verschijnen, maar dit werd uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Lady Gaga stopte twee dagen na de release op 29 mei met het promoten van Chromatica, om aandacht de besteden aan de Black Lives Matter-beweging.

Lady Gaga wist alleen met haar debuutalbum The Fame uit 2008 de nummer 1-positie niet te halen. Daarna lukte dit wel met Born This Way (2011), ARTPOP (2013), Cheek To Cheek met Tony Bennett (2014), Joanne (2016) en het soundtrackalbum van de film A Star Is Born (2018).