Stone Sour-frontman Corey Taylor heeft laten weten dat de band een pauze van onbepaalde tijd heeft ingelast. De bandleden brachten in 2017 hun laatste album Hydrograd uit. Volgens Taylor kan het nog wel even duren voordat ze nieuwe muziek uitbrengen.

"We hadden allemaal het gevoel dat we op Hydrograd precies hebben laten horen wat wij wilden laten horen en we wachten nu even", vertelde Taylor in SiriusXM's radioshow Trunk Nation.

De zanger, tevens de frontman van de Amerikaanse metalband Slipknot, heeft onlangs zijn eerste soloalbum opgenomen. "Ik sprak met de jongens in de band over het soloproject en wat ik wilde doen. Ze vonden het allemaal prima", vervolgde hij. "Iedereen is met zijn eigen ding bezig. Josh (gitarist Josh Rand, red.) is ook bezig met solowerk, wat geweldig is. Dus ja, ik denk dat Stone Sour momenteel een pauze neemt."

De 46-jarige Taylor voegde eraan toe: "Als we op een dag weer bij elkaar komen en muziek maken, zal het grootser moeten zijn dan het vorige album. Op dit moment zijn we allemaal gefocust op het doen van ons eigen ding, maar zeg nooit nooit in dit vak."