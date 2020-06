Paul McCartney en Ringo Starr hebben zich op sociale media uitgesproken over de Black Lives Matter-beweging en de demonstraties tegen raciale ongelijkheid. "We moeten actie ondernemen", aldus ex-Beatle McCartney.

"Terwijl de protesten en demonstraties over de hele wereld doorgaan, weet ik dat velen van ons willen weten wat we kunnen doen om te helpen", schrijft McCartney in zijn boodschap. "Niemand van ons heeft alle antwoorden en er is geen snelle oplossing, maar we hebben verandering nodig. We moeten samenwerken om racisme in welke vorm dan ook te overwinnen. We moeten meer leren, meer praten, onszelf opleiden en vooral actie ondernemen."

De 77-jarige muzikant vertelt dat The Beatles in 1964 in de Amerikaanse stad Jacksonville zouden optreden. Toen zij erachter kwamen dat het publiek gescheiden zou zijn - witte fans zouden in een ander deel van de zaal zitten dan zwarte fans - besloot de band de organisatie over te halen dat aan te passen. "Het concert dat we er gaven was voor hun eerste niet-gesegregeerde publiek. Vervolgens hebben we ervoor gezorgd dat dit in ons contract werd opgenomen. Voor ons was dat vanzelfsprekend."

De zanger walgt ervan dat de wereld bijna zestig jaar later wordt opgeschrikt door "gruwelijke beelden van de zinloze moord op George Floyd als gevolg van racisme bij de politie" en verwijst naar "talloze anderen" die eerder op een dergelijke manier zijn omgekomen. De zwarte Amerikaan Floyd werd begin vorige week zodanig door een politieagent vastgehouden dat hij door verstikking om het leven kwam.

'Stil blijven is geen optie'

"Ieder van ons ondersteunt degenen die op dit moment demonstreren en van zich laten horen. Ik wil gerechtigheid voor de familie van George Floyd. Ik wil gerechtigheid voor iedereen die is gestorven en heeft geleden. Stil blijven is geen optie", aldus McCartney.

De voormalige drummer van The Beatles Ringo Starr reageerde met een tweet op het bericht van McCartney: "Zoals mijn broeder Paul al zei: The Beatles stonden voor gelijke rechten en rechtvaardigheid en ik ben nooit gestopt mij in te zetten voor vrede en liefde."

"Vrede, liefde en steun voor iedereen die demonstreert en zich uitspreekt voor een betere wereld", aldus Starr.

Demonstraties lijken op die in 1968

De VS heeft momenteel te maken met grote protesten die doen denken aan de demonstraties na de moord op Martin Luther King in 1968. De aanleiding voor de huidige golf van demonstraties is de dood van Floyd. Ook in andere landen - waaronder Nederland - gingen demonstranten massaal de straat op.