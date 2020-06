Dichter en rapper Akwasi gaat aangifte doen bij dreigende berichten aan zijn adres die daar aanleiding toe geven, laat zijn management zaterdag weten aan NU.nl. De rapper deelde zaterdag op Instagram een aantal doodsbedreigingen en verwensingen, die volgden op zijn opmerking over de fictieve figuur zwarte piet tijdens het Black Lives Matter-protest op De Dam.

Akwasi zei maandag in zijn toespraak tijdens het protest dat hij de figuur zwarte piet "hoogstpersoonlijk een trap in het gezicht" wilde verkopen. Hij kreeg op die opmerking veel kritiek, ook van PVV-leider Geert Wilders.

"Naar aanleiding van de dreigementen die volgden op de publicatie van Geen Stijl van een kort stuk uit Akwasi's speech op de Dam zijn dreigementen binnengekomen via met name sociale media en mail", aldus het management van de rapper. "We nemen bedreigingen serieus, en zullen indien de gebruikte woorden daar aanleiding toe geven overgaan tot aangifte."



Volgens zijn management heeft Akwasi besloten tot het delen "van deze dreigberichten" omdat de rapper en dichter van mening is "dat wij als maatschappij dit soort berichten niet normaal moeten gaan vinden". De uitspraken van de rapper met betrekking tot zwarte piet, tijdens de demonstratie op de Dam in het teken van Black Lives Matter, moeten volgens zijn woordvoerder gezien worden als een oproep tot verzet, niet tot geweld.

'Blackface voelt voor vele Nederlanders als een klap in het gezicht'

"Zolang er Nederlanders zijn die zich in Blackface schminken rondom een kinderfeest, voelt dat voor vele Nederlanders als een klap in het gezicht", aldus de woordvoerder van de dichter en rapper. "Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven in zijn speech."

Zaterdag presenteert Akwasi om 20.00 uur een speciale editie van de online talkshow Veel Osso op het YouTube-kanaal van muzieklabel Top Notch. De speciale aflevering staat in het teken van Black Lives Matter.

In de Verenigde Staten zijn al dagenlang protesten tegen politiegeweld en racisme aan de gang na de dood van George Floyd. De ongewapende zwarte Amerikaan stierf eind mei tijdens zijn arrestatie, nadat een agent minutenlang zijn knie op de nek van Floyd gedrukt hield. In andere landen is het Black Lives Matter-protest ook aangewakkerd.