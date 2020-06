Ruud Gullit vond zichzelf tijdens het optreden met de reggaeband Revelation Time in Rotterdam Ahoy in de jaren tachtig enigszins overmoedig, zegt hij in een interview in de Volkskrant.

"In die tijd had ik misschien te veel zelfvertrouwen, dan kun je weleens zoiets doen hè, hahaha. Het was in Ahoy. Als ik eraan terugdenk, krijg ik weer zweetteentjes, want ik kan niet zingen. Een lesje in nederigheid."

De 57-jarige oud-voetballer voegde zich aan het einde van de jaren tachtig kortstondig bij de Amsterdamse formatie. Samen brachten ze het nummer South Africa uit, dat in 1988 de derde plaats in de Top 40 bereikte.

Het nummer was een aanklacht tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Omdat Gullit op dat moment in Italië voetbalde, speelde de formatie ook enkele keren in dat land.

Gullit zegt nog altijd naar reggae te luisteren, maar heeft een brede muzieksmaak. "Ik luister veel nieuwe muziek, veel r&b en hiphop, maar ook nog steeds graag naar muziek van de Zwitserse harpist Andreas Vollenweider. Daarop kun je heerlijk mediteren."