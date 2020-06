Alain Clark zingt zaterdagavond tijdens Veronica 30 Fans Only Concerts compleet solo. De 41-jarige muzikant en producent vertelt in gesprek met NU.nl hoe bijzonder hij het vindt zonder band in de Ziggo Dome te spelen.

"Wie kan dat nou ooit zeggen, dat je een solo-optreden gaat doen in de Ziggo Dome. Ik neem geen band mee en sta voor het concert in mijn eentje in de kleedkamer. Dit kan alleen in deze tijden", aldus Clark.

Het is nog niet duidelijk wat het publiek gaat zien en horen van Clark tijdens het concert. "Hoe mijn optreden gaat worden, weet ik nog niet helemaal. Ik ga er open in en ter plekke bepalen wat goed voelt. Het zingen voor een klein publiek vind ik daarbij altijd spannender dan voor een groot publiek. Bij het grote werk heb je lichtshows en een band."

'Je kan iedereen in de ogen aankijken'

Toch gaat de voorkeur van Clark uit naar concerten met een intieme setting en met een klein publiek. "Dit is voor mij een eerlijke manier van muziek maken. Je kan iedereen in de ogen aankijken en krijgt meteen een reactie terug."

Ondanks dat Clark ook voor de coronacrisis regelmatig intieme concerten verzorgde, wordt het zaterdagavond in de Ziggo Dome toch net iets anders. "Mijn concerten hiervoor waren in een andere context en tegen een andere achtergrond. Het gaat zaterdagavond een surreële setting worden. Het contrast van de grootte van de zaal en een publiek van dertig mensen gaat de realiteit op een gekke manier weergeven. Het wordt mooi en intiem, zelfs bijna romantisch."

“Tegen het einde van het jaar heb ik ook een solotournee gepland staan in theaters, maar ik weet niet of het gaat lukken” Alain Clark

'Dit is ook een mooie en inspirerende periode'

Bijeenkomsten met meer dan dertig mensen zijn vooralsnog verboden, maar een concert kan wel plaatsvinden in aangepaste vorm. "Het is fantastisch om muziek te maken voor mensen die voor je staan, maar tegelijkertijd ook onrealistisch om voor dertig of honderd man producties te draaien. Het kost meer dan de kaartverkoop opbrengt."

Volgens Clark is dit de schrijnende realiteit. "Ik heb absoluut een positieve instelling en wil kijken hoe we met beschikbare middelen het beste eruit kunnen halen."

Clark zat midden in zijn Sunday Afternoon-tour toen het coronavirus uitbrak en moest zijn tournee noodgedwongen uitstellen. "Momenteel zijn we aan het kijken hoe het verder moet. Een aantal shows waren al uitverkocht, maar er zijn kaarten teruggekomen. Tegen het einde van het jaar heb ik ook een solotournee gepland staan in theaters, maar ik weet niet of het gaat lukken."

'Ik ben positief'

De afgelopen maanden is Clark druk bezig geweest met Alain's Safe Space. Via Instagram en Facebook houdt hij liveconcerten met elke dag een andere artiest. "We hebben bijna vijftig episodes gemaakt en dit was een inspirerende en mooie periode. Verder zit ik veel in de studio. Ik ben positief."

Ook Kensington, Duncan Laurence, Ilse DeLange, Danny Vera en Son Mieux treden zaterdag op tijdens Veronica 30 Fans Only Concerts. Van maandag 8 juni tot en met 13 juni wordt er iedere avond een concert uitgezonden op Radio Veronica.