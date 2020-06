Vince Johnson, een van de schrijvers van het country-liedje I Saw a Tiger dat bekend werd door de populaire documentaire Tiger King, heeft een contract getekend bij BMG. Johnson heeft volgens Rolling Stone vrijdag het nieuwe nummer Killer Carole uitgebracht bij de platenmaatschappij.

Het nummer I Saw a Tiger, dat door Joe Exotic in de documentaire ten gehore werd gebracht, is inmiddels ruim 3 miljoen keer bekeken op YouTube.

Het liedje, waarin de omstreden hoofdpersoon uit Tiger King zijn liefde voor de roofdieren bezingt (of hij ook daadwerkelijk de persoon is die zingt wordt online in twijfel getrokken), groeide zodoende uit tot een internethit en er werden diverse persiflages op gemaakt.

Ook Killer Carole is gebaseerd op de gebeurtenissen uit Tiger King, al staat in dit nummer Carole Baskin centraal, die ook een prominente rol heeft in de Netflix-documentaire. Het nummer is vertolkt door The Vince Johnson Band.

Het is de bedoeling dat deze nummers en ook andere muziek uit Tiger King officieel wordt uitgebracht. "De muziek van Vince maakt onderdeel uit van een van de grootste televisiefenomenen van dit jaar", zegt Mary Plotas van Create Music Group, die de muziek van Johnson distribueert.

1 Beluister hier het nummer I Saw a Tiger van Joe Exotic

Exotic zit momenteel celstraf uit

In de Netflix-documentaire Tiger King is te zien hoe Joe Maldonado-Passage, zoals Exotic eigenlijk heet, het aan de stok krijgt met Baskin. Zij ziet zijn dierentuin vol tijgers en leeuwen het liefst sluiten en hij probeert haar in een kwaad daglicht te stellen door voor zijn shows met dieren de naam Big Cat Rescue Entertainment te gebruiken.

Exotic zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit voor het inhuren van een man om Baskin om het leven te brengen en het mishandelen en doden van dieren in zijn park.