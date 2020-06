De Amerikaanse metalband Tool heeft hun Noord-Amerikaanse tournee in 2020 volledig geannuleerd. De bandleden hebben hiervoor gekozen om ervoor te zorgen dat fans die kaartjes hebben gekocht zo snel mogelijk hun geld terugkrijgen.

De band moest de Noord-Amerikaanse tournee - die van 16 april tot en met 23 juni zou duren - wegens de coronamaatregelen uitstellen.

In eerste instantie dachten de leden van Tool dat ze dit najaar of anders in 2021 wel weer op de planken zouden staan, maar dat bleek onzeker. "Staats- en lokale verordeningen lopen sterk uiteen en niemand kan voorspellen wanneer evenementen met grote capaciteit veilig zullen terugkeren", schrijft de band in een verklaring.

'Verhalen over baanverlies, ziekte en emotionele en financiële pijn'

"Terwijl we probeerden om deze tournee opnieuw in te plannen, lazen wij jullie berichten: verhalen over baanverlies, ziekte, emotionele en financiële pijn", aldus de band. "We zouden de data nog enige tijd kunnen uitstellen of verzetten naar 2021, maar ethisch gezien denken we niet dat dit de juiste manier van handelen is."

De band vervolgt: "Naar onze mening is het oneerlijk om het geld van onze fans maanden, zo niet een heel jaar vast te zetten. Met dat in gedachten hebben we de zeer moeilijke beslissing genomen om de tour te annuleren, zodat we de mensen kunnen helpen die ons al jaren steunen."

De band hoopt snel terug te keren "wanneer de tijd rijp is".