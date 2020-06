Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Snelle - Kleur

Nadat hij vorig jaar een nummer 1-hit scoorde met Reünie en samenwerkte met Marco Borsato, is ook 2020 een succesvol jaar voor Snelle. Hij belandde met zijn single Smoorverliefd en het duet 17 Miljoen Mensen met Davina Michelle al op de eerste plaats in de hitlijsten, en nu is de opvolger Kleur uit. "Eigenlijk is elke release voor mij al een succes als ik zelf de final versie binnen krijg. Natuurlijk hoop ik dat jullie 't leuk vinden, maar laat dat nou het enige zijn waar ik geen grip op heb", schrijft hij op Instagram.

Beluister het nummer hier

José James - When They See Us

De Amerikaanse jazz-, soul- en hiphopartiest José James nam vorig jaar het nummer When They See Us op voor de gelijknamige serie over vijf Afro-Amerikaanse tieners die ten onrechte werden veroordeeld voor een verkrachting in Central Park in New York. James legt uit dat het lied destijds niet verscheen door contractuele problemen. "Ik breng het nu alsnog uit om George Floyd te eren, die in de buurt waar ik ben opgegroeid koelbloedig is vermoord door de politie van Minneapolis."

Beluister het nummer hier

Trijntje Oosterhuis - We Zullen Doorgaan

Trijntje Oosterhuis wil de mensen die werkzaam zijn in de zorg nogmaals een hart onder de riem steken. Daarom heeft ze haar eigen versie van We Zullen Doorgaan, origineel gezongen door Ramses Shaffy, opgenomen. "Het beschrijft zo goed waar we doorheen gaan en nog zo lang door heen zullen gaan", schrijft ze over het nummer op Instagram. "Het moedigt aan tot een positieve bijdrage in deze anderhalvemetermaatschappij en collectieve verbinding tussen ons allemaal in Nederland."

Beluister het nummer hier

Run The Jewels - JU$T (feat. Zack de la Rocha & Pharrell Williams)

Hiphopduo Run The Jewels besloot eerder deze week om niet meer tot vrijdag te wachten tot ze hun nieuwe album zouden uitbrengen. Het is de vierde plaat van Killer Mike en El-P en bevat onder meer een samenwerking met Pharrell Williams. "Waarom wachten?", vraagt het duo zich op Twitter af. "De wereld wordt momenteel geïnfecteerd met onzin, dus hier is iets rauws om te beluisteren. We hopen dat het jullie wat vreugde kan brengen."

Beluister het nummer hier

Kim-Lian - Dansa Utan Chans

Kim-Lian van der Meij brak in 2003 door als zangeres met het nummer Teenage Superstar. Deze plaat werd geschreven door Daniel Gibson, met wie ze in hetzelfde jaar een relatie kreeg. De twee wonen nu samen in Zweden en hebben drie kinderen. Kim-Lian bracht sinds 2006 geen nieuwe muziek meer uit, maar daar brengt ze dit jaar verandering in. Zo verscheen onlangs de single Dansen In Het Moeras, die ze nu naar het Zweeds heeft vertaald als Dansa Utan Chans.

Beluister het nummer hier

Bryan Mg - Black Man Down

Ook de uit Gent afkomstige rapper Bryan Mg brengt deze week een single uit waarop hij stilstaat bij politiegeweld tegen zwarte mensen. De plaat heet Black Man Down en is bijzonder voor de rapper. "Deze track ligt mij nauw aan het hart, omdat het over een topic gaat dat spijtig genoeg nog steeds actueel is. Ik kan niet stil blijven en ook ik wil mijn mensen steunen, in dit geval door mijn muziek", schrijft hij op Instagram.

Beluister het nummer hier