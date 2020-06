De wereldberoemde Abbey Road Studios in Londen, waar een aantal iconische albums uit de pop- en rockgeschiedenis zijn opgenomen, zijn na een tijdelijke sluiting wegens de coronamaatregelen weer geopend. Het was voor het eerst in de bijna negentigjarige geschiedenis dat de opnamestudio de deuren moest sluiten.

De eerste opnamesessie na de sluiting van tien weken is die van de Amerikaanse jazzartiest Melody Gardot. Zij zou muziek opnemen met het Britse Royal Philharmonic Orchestra, maar dat kon niet doorgaan doordat de studio dichtging.

Abbey Road is inmiddels in staat om een ​​veilige omgeving te bieden waarin een volledig orkest samen op kan nemen. Gardot neemt vanuit Parijs via een videoverbinding deel aan de sessie, terwijl het Royal Philharmonic Orchestra wel in de Londense opnamestudio aanwezig is.

"Het is een absolute eer dat wij de eersten zijn die na de heropening mogen opnemen in de Abbey Road Studios. Mij is verteld dat de studio tot de uitbraak van het coronavirus nooit gesloten is geweest. Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij open", aldus Gardot.

'Laten zien dat muziek maken ook tijdens coronacrisis plezierig is'

Isabel Garvey, de directeur van de studio, vertelt aan The Standard dat ze ernaar uitkijkt om "zoveel mogelijk muzikanten, artiesten en klanten te verwelkomen om weer muziek te kunnen produceren, opnemen, mixen en masteren".

"We willen laten zien dat muziek maken, zelfs met social distancing en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, een plezierige ervaring blijft en dat Abbey Road creativiteit, magie en inspiratie aan het muziekproductieproces toevoegt."

Pink Floyd, Radiohead, Adele, Kate Bush, Kanye West, Amy Winehouse, Muse en Oasis zijn slechts een aantal artiesten die in de studio hebben gespeeld. Ook de soundtracks van Lord of the Rings- en Harry Potter-films zijn er opgenomen. Abbey Road wordt echter waarschijnlijk het vaakst geassocieerd met The Beatles, die er al hun twaalf studioalbums hebben opgenomen.