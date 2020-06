Steve Priest, de bassist en medeoprichter van de Britse rockband The Sweet, is donderdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Variety vrijdag.

The Sweet werd begin jaren zeventig bekend met bubblegumplaten als Funny, Funny en Poppa Joe. Beide nummers belandden in Nederland op de eerste plek in de Top 40. Co Co bereikte in 1971 de derde plek.

De focus van de band, die zijn naam in Sweet veranderde, verschoof later naar rock. Zo voerde Block Buster! de Nederlandse hitlijsten aan in 1973. Het stevigere Hell Raiser behaalde de vierde plek, net als The Ballroom Blitz.

Fox on the Run uit 1975 werd een van hun bekendste nummers. De rockplaat belandde op plek twee in de Top 40 en heeft steevast een notering in de jaarlijkse Top 2000. Ook The Ballroom Blitz is de afgelopen jaren weer in die lijst te vinden.

Nadat Brian Connolly de band verliet in 1979, nam Priest ook meer zangpartijen voor zijn rekening. De formatie bleef muziek maken, maar het succes was minder groot. Na een aantal pogingen tot een re¨ünie gingen de leden definitief hun eigen weg. Priest trad in latere jaren op met zijn eigen Sweet-formatie, net als gitarist Andy Scott.

In 2015 verscheen er nog een uitgebreide compilatie-cd van de band: Action: The Ultimate Story. Die titel verwijst naar een van de hits uit 1975.

189 Sweet - Fox on the Run

'Beste bassist met wie ik ooit heb gespeeld'

"Ik ben gebroken", schrijft Scott in een bericht op Facebook. "Hij was de beste bassist met wie ik ooit heb gespeeld. Het geluid van onze band was zo krachtig. Vanaf de zomer van 1970 ging de wereld voor ons open en begon onze achtbaanrit. Rust in vrede, broeder."

Priest laat een vrouw, drie dochters en drie kleinkinderen na.