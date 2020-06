Two Door Cinema Club heeft een nieuwe EP met zeven niet eerder uitgebrachte nummers uitgebracht. Lost Songs (Found) is de opvolger van het album False Alarm uit 2019.

De zeven nummers zijn grotendeels B-kanten van het debuutalbum Tourist History uit 2010. De EP bevat een originele demo van Something Good Can Work en de eerste studioversie van het nummer Hands Off My Cash, Monty, dat de band in 2011 regelmatig live speelde om Tourist History te promoten.

De andere nummers lijken nog ouder. Volgens Setlist.FM heeft de Noord-Ierse band Tiptoes, Not In This Town en Too Much Coffee in 2008 slechts één keer live gespeeld, in kleine zalen in het Verenigd Koninkrijk.

Ook Impatience Is A Virtue en 19 zijn op de EP te beluisteren. Van Impatience Is A Virtue is wel een niet-officiële versie op YouTube verschenen.

Vorige maand bracht Two Door Cinema Club een cover van John Lennons Isolation uit, met het doel geld in te zamelen voor de Ierse liefdadigheidsorganisatie Extern en kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis.

Het nummer werd door frontman Alex Trimble in zijn geïmproviseerde thuisstudio opgenomen toen het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de coronamaatregelen in lockdown ging.