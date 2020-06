Tomorrowland organiseert op 25 en 26 juli een digitaal festival voor muziekliefhebbers wereldwijd, kondigt de organisatie van het festival donderdag aan.

Tijdens Tomorrowland Around the World, dat op die dagen om 15.00 uur begint en tot 1.00 uur duurt, zijn er acht verschillende podia, waaronder de klassiekers Atmosphere, Core, Freedom Stage en Elixir. Speciaal voor de digitale editie heeft de organisatie nog drie podia opgebouwd.

Het is nog niet bekend welke artiesten tijdens de digitale editie gaan optreden. Tomorrowland maakt op 15 juni de programmering bekend. De kaartverkoop start drie dagen later.

"Voor ons is het een beetje de festivalervaring heruitvinden, maar we geloven echt dat we de spirit van Tomorrowland en entertainment op het hoogste niveau kunnen brengen naar mensen thuis over de hele wereld", aldus Michiel Beers, medeoprichter van Tomorrowland.

Tomorrowland werd in april afgelast vanwege de coronacrisis. Het tweedaagse festival stond gepland van 17 tot en met 19 juli en van 24 tot en met 26 juli in het Belgische Boom.

