Concertorganisatie Mojo hoopt vanaf maart 2021 weer optredens met volledige publieksbezetting aan te bieden. "Is dat realistisch? Ik weet het niet, maar dat is onze stip aan de horizon", zegt directeur John Mulder tegen NU.nl.

Door de coronacrisis kwam de festivalzomer dit jaar te vervallen. Vanaf 1 juli mag waarschijnlijk honderd man publiek toegelaten worden bij concerten, maar de grootste evenementenorganisatie van Nederland hoopt op verdere versoepelingen aan het begin van 2021.

"Stel dat we in januari en februari al geen restricties meer hebben, dan nog duurt het enkele maanden voordat het internationale vliegverkeer weer op gang is om artiesten te vervoeren. 80 procent van de concerten die voor dit jaar gepland stonden, gaan we verzetten naar 2021."

'Het gaat om duizenden artiestencontracten'

Wat Mulder betreft gaan alle festivals gewoon door, ook als verzekeraars weigeren de gevolgen van een pandemie te dekken.

"We willen ook zoveel mogelijk artiesten volgend jaar op dezelfde festivaldagen laten spelen. Dat is al gelukt met de Red Hot Chili Peppers voor Pinkpop 2021. Maar het gaat bij ons om duizenden artiestencontracten."

