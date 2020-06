Kim-Lian van der Meij merkte dat het schrijfproces van haar nieuwe Zweedse single Dansa Utan Chans vloeiender ging dan in 2003, toen ze met haar man haar debuutsingle maakte. In gesprek met NU.nl vertelt de zangeres en presentatrice dat de twee nu meer op één lijn zitten.

De 39-jarige zangeres, actrice en musicalster en haar man, songwriter en muziekproducent Daniel Gibson, leerden elkaar kennen tijdens de samenwerking voor de hit Teenage Superstar in 2003. "We hadden al lang niet meer in een muziekstudio samengewerkt en tijdens het schrijfproces voor mijn nieuwe single viel het mij op dat we op een veel meer relaxte manier onze gevoelens naar elkaar konden uitten", aldus Van der Meij.

Uit de samenwerking tussen de twee kwam in februari al de Nederlandstalige single Dansen In Het Moeras. "Waar we in het verleden botsten of ons eigen zin wilde doordrijven, liep het proces nu organisch en wisten we allebei duidelijk waar we naartoe wilden met de muziek. Het Zweedstalige nummer betekent overigens niet dat ik in Nederland niks meer ga doen. Over twee weken kom ik met een nieuwe Nederlandstalige single en later volgt meer muziek."

Het laatste album van Van der Meij Just Do It dateert uit 2006. "Ik heb daarna veel musicals, theater en tv gedaan en kreeg een gezin. Dit kon ik niet combineren met muziek en bovendien had ik geen inspiratie en ruimte in mijn hoofd."

Vorig jaar vond Van der Meij weer inspiratie voor het maken van muziek. "Dit komt mede door de natuur en de rust die ik vind in Zweden. We wonen op een eiland, erg afgelegen in het bos en je kan er vrij geïsoleerd leven. Na een tijdje begon het te kriebelen, ik had er gewoon weer zin in."

'Danse Utan Chans' is de Zweedse versie van 'Dansen In Het Moeras'

De keuze om de single in het Zweeds uit te brengen kwam vooral door Zweedse vrienden en kennissen. "Toen ze het liedje hoorden, zeiden ze dat het lied ook in Zweden kon werken. In Zweden is het Songfestival erg groot en dit liedje heeft dat folky karakter. Hier is het zaadje geplant en het is daarbij ook een project voor mijzelf. Zo leer en begrijp ik de Zweedse taal steeds beter. Ik vind het overigens een prachtige taal."

Of Van der Meij in de toekomst ook haar nieuw geproduceerde Nederlandstalige nummers gaat vertalen en uitbrengen in Zweden is nog niet duidelijk. "Ik wacht eerst af hoe Dansa Utan Chans het gaat doen. Als het werkt in Zweden, is het natuurlijk stom om er niet mee door te gaan, Maar ik ben ook realistisch en verwacht niet meteen allemaal concertaanvragen, sowieso niet in deze tijd."